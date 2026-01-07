Vecinos bloquean en La Paz por GLP; Gobierno anuncia controles

Vecinos de la zona central de La Paz bloquearon este miércoles la calle Sucre con garrafas, en protesta por la falta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y para exigir el abastecimiento regular.

Desde tempranas horas de la mañana, se reportaron largas filas en distintas zonas de La Paz y El Alto, donde personas aguardaban la llegada de los camiones distribuidores. Algunos denunciaron que permanecían en el lugar desde las seis de la mañana sin recibir el producto.

Ante estas denuncias, el Gobierno garantizó el abastecimiento de GLP y aseguró que se están ejecutando acciones para normalizar la distribución en ambas ciudades.

La viceministra de Industrialización, Comercialización de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, afirmó que no existe desabastecimiento y denunció una campaña de desinformación en redes sociales.

“Hay publicaciones en redes sociales que anuncian desabastecimiento y subida de precios. Esto está siendo realizado por grupos que buscan generar zozobra y que básicamente se dedican al contrabando”, señaló la autoridad.

Asimismo, el Gobierno anunció que se solicitará la cédula de identidad a los compradores de GLP, como medida de control para evitar el acopio y la sobredemanda del producto.

Las autoridades reiteraron que el abastecimiento está garantizado y pidieron a la población no dejarse llevar por rumores, mientras continúan las labores de distribución y control

Mira la programación en Red Uno Play