“No falta gas”: ANH atribuye largas filas por GLP a la especulación y los bloqueos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) descartó un incremento en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y garantizó el abastecimiento pleno y oportuno del energético, en medio de una percepción de escasez registrada desde la semana pasada en ciudades del eje central del país.

Mediante un comunicado, la ANH informó que, en el marco de la política energética del Gobierno establecida en el Decreto Supremo 5503, se mantiene el precio de la garrafa de GLP en Bs 22,50, al tratarse de un producto destinado al consumo doméstico de las familias bolivianas.

En la misma línea, la viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio explicó que la actual sobredemanda de GLP a nivel nacional responde principalmente a la difusión de información falsa sobre un supuesto desabastecimiento, la existencia de bloqueos en plantas engarrafadoras en La Paz, que dificultan el tránsito de los camiones distribuidores, y a prácticas de acopio y desvío de garrafas por parte de personas inescrupulosas.

“Se ha generado una zozobra sobre el abastecimiento y del precio del GLP, en ese sentido quiero ser muy clara, el Gobierno, YPFB, ANH y Ministerio de Hidrocarburos garantizamos el suministro de GLP y garantizamos el precio de Bs 22,50”, señaló Genuzio.

Agregó que el Gobierno reforzará los controles y operativos de fiscalización para evitar el acopio, el desvío y la especulación, con el objetivo de garantizar la distribución regular del producto tanto en zonas urbanas como rurales.

Por otra parte, la ANH precisó que el precio de la garrafa no se incrementa, que el despacho del energético es regular y que no existen cupos ni restricciones para la compra de GLP en el país.

