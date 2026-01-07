El gobierno ha tomado la decisión de que, ante la sobredemanda de gas licuado de petróleo (GLP), al momento de la venta se soliciten cédulas de identidad. Esta medida fue aplicada desde el pasado lunes 5 de enero y durará hasta que se regularice la distribución.

De inicio a la primera semana del 2026 se han observado filas de personas en La Paz, El Alto y Santa Cruz para poder adquirir con sus garrafas Gas Licuado de Petróleo (GLP), la viceministra de Industrialización, comercialización, transporte y almacenaje de hidrocarburos, Tatiana Genuzio denunció que también existe una campaña en redes sociales para generar zozobra en la población.

La autoridad también mencionó que cada persona sólo podrá acceder a la compra de una sola garrafa mientras se regulariza la distribución del mismo. “Por ahora una persona solo puede comprar una garrafa. Es hasta hoy y mañana y en la medida en que se regularice esta situación”.

Desde la cartera del Ministerio de Hidrocarburos han anunciado que se van a activar mecanismos para controlar el contrabando de la salida de GLP por las fronteras; además, se han referido a que el precio se mantiene en Bs. 22.50 situación que es bastante atractivo para los contrabandistas.

