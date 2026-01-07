Gobierno pide a la COB dejar la "radicalidad" y apostar al diálogo

La vocera presidencial, Carla Faval, informó que el gabinete ministerial se encuentra brindando una explicación técnica del Decreto Supremo 5503 a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), en una reunión instalada en la Casa Grande del Pueblo.

Faval señaló que los dirigentes cobistas están recibiendo una respuesta técnica de cada uno de los ministros para analizar los artículos observados del decreto, los cuales consideran que deben ser modificados.

“Como Gobierno estamos abiertos al diálogo; sin embargo, vamos a pedirles que abandonen la radicalidad, porque en estos momentos tenemos instaladas seis mesas técnicas de diálogo con más de 72 sectores dispuestos a dialogar y a trabajar”, afirmó la vocera presidencial.

El encuentro es encabezado por varias autoridades del Órgano Ejecutivo, entre ellas el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el ministro de Gobierno, Marco Oviedo; el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza.

Cerca del mediodía de este miércoles, el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, ingresó a la Casa Grande del Pueblo en medio de las protestas y bloqueos de caminos que se desarrollan en rechazo al Decreto Supremo 5503.

Se trata de la segunda reunión que Argollo sostiene con el Gobierno en la semana. El pasado lunes, el dirigente abandonó el diálogo y, tras un ampliado de emergencia, convocó a un bloqueo nacional de caminos, medida que se concreta este martes y miércoles en algunas rutas troncales del país.

