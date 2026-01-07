Mario Argollo, de la COB, se reúne con el Gobierno para dialogar sobre el DS 5503

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ingresó este miércoles a Casa Grande del Pueblo para reunirse con autoridades del Gobierno e iniciar un diálogo en torno al Decreto Supremo 5503, en medio de las movilizaciones impulsadas por el sector.

Antes de ingresar al encuentro, Argollo afirmó que el objetivo del diálogo es buscar una salida al conflicto, priorizando los intereses del país.

“Todos queremos salir del problema. Aquí tiene que ganar Bolivia, no los dirigentes ni las autoridades gubernamentales; aquí está en juego el país”, manifestó.

La reunión se produce mientras la COB cumple su segundo día de paro nacional de caminos en rechazo a la medida gubernamental. Durante la jornada se reportaron bloqueos en la carretera La Paz–Oruro y en la ruta hacia Desaguadero, afectando la transitabilidad.

El Gobierno reiteró en jornadas previas su disposición al diálogo, aunque mantiene su postura de no abrogar el decreto, sino evaluar posibles ajustes a través de mesas técnicas.

