Fin al conflicto: Gobierno y COB firman acuerdo para abrogar el DS 5503 y levantar los bloqueos en el país

La tarde de este domingo 11 de enero, Bolivia dio un paso decisivo hacia la pacificación. Tras un intenso debate y una prolongada mesa de negociación, los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y los ministros de Estado suscribieron el acta de acuerdo que pone fin a una semana de parálisis y protestas en las carreteras del país.

Los pilares del acuerdo

El consenso alcanzado establece la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5503, el principal punto de fricción con los sectores sociales. En su lugar, el gobierno del presidente Rodrigo Paz se ha comprometido a promulgar una nueva norma que, si bien anula el anterior decreto, preserva los elementos económicos clave:

Combustibles: Se mantiene la eliminación de la subvención, una medida considerada estratégica por el Ejecutivo.

Salarios: Se ratifica el incremento al salario mínimo nacional.

Protección Social: Se garantiza la continuidad y el incremento de los bonos sociales para los sectores vulnerables.

Desbloqueo y normalización de rutas

Como contraparte directa a la firma del acta, la COB y las organizaciones sociales se comprometieron a levantar de manera inmediata todos los bloqueos y medidas de presión que han mantenido cercados diferentes puntos del país durante los últimos días.

Se espera que, en las próximas horas, el tránsito vehicular y el abastecimiento de productos en los mercados comiencen a normalizarse a medida que las bases sociales reciban la instrucción oficial de desmovilización.

Vigilia y plazo de 24 horas

Pese a la firma del documento, la tensión no ha desaparecido por completo. Los sectores sociales y la dirigencia cobista se han declarado en estado de emergencia y vigilancia permanente. La exigencia es clara: el nuevo decreto debe ser promulgado por el presidente Rodrigo Paz en un plazo no mayor a 24 horas.

"Hemos firmado el acta, pero la confianza se consolida con el decreto en mano. Si en 24 horas no se promulga lo acordado, las bases retomarán las medidas", advirtieron representantes de los sectores movilizados tras salir del encuentro.

Con la firma de este acuerdo, el país respira un aire de alivio temporal, a la espera de que el Ejecutivo cumpla con los plazos técnicos para formalizar la nueva normativa legal que sustituirá a la cuestionada DS 5503.

