Gobierno y COB reinstalan diálogo por el Decreto Supremo 5503

Con la presencia de ministros y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), este miércoles se reinstaló por segunda vez el diálogo sobre el Decreto Supremo 5503, en instalaciones de Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz.

La reunión se desarrolla en un contexto de movilizaciones impulsadas por la COB en rechazo al Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional, que incluyen marchas y bloqueos de caminos en distintos puntos del país.

Dirigentes de sectores como fabriles, mineros, maestros y jubilados asistieron a la convocatoria del Gobierno, pese a mantener sus medidas de presión.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ingresó a Casa Grande del Pueblo para participar del encuentro y afirmó que el objetivo del diálogo es buscar una salida al conflicto priorizando los intereses del país.

“Todos queremos salir del problema. Aquí tiene que ganar Bolivia, no los dirigentes ni las autoridades gubernamentales; aquí está en juego el país”, manifestó antes de la reunión.

Paralelamente, este miércoles también se instalaron mesas técnicas de diálogo para la socialización y análisis del Decreto Supremo 5503, con la participación de 75 organizaciones sociales, en un intento por alcanzar consensos en torno a la norma.

El encuentro se lleva a cabo en el campo ferial Chuquiago Marka, donde autoridades del Órgano Ejecutivo y representantes de los sectores sociales conformaron seis mesas de trabajo, encargadas de revisar los 121 artículos del decreto.

Durante la inauguración, el ministro de Planificación, Fernando Romero, instó a la Central Obrera Boliviana a levantar los bloqueos y sumarse de manera plena al proceso de diálogo impulsado por el Gobierno.

