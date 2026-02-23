El caso de la pequeña Yuvinka, de ocho años, que conmocionó a Santa Cruz, dio un giro importante con la identificación del tío político de la niña como el supuesto responsable del crimen. Sin embargo, la justicia aún no ha cerrado todos los frentes, y el proceso judicial mantiene a Álex Mamani, cuñado de la menor, quien fue acusado erróneamente en un inicio, como parte de la investigación.

La activista y directora de la Fundación Ave de Cristal, Melania Torrico, confirmó que el joven seguirá vinculado al caso por encubrimiento.

“Álex Mamani va a continuar siendo investigado. Ahora se ha modulado el delito. Ya no es principal sospechoso por la muerte de la niña Yuvinka. Hoy se tipifica su participación como persona que ha cometido el delito de encubrimiento”, declaró.

La investigadora destacó que su papel fue fundamental para ampliar la pesquisa hacia el entorno familiar, identificando al tío de la menor, quien inicialmente no figuraba en las indagaciones. “Fue mi persona quien pidió la ampliación de la investigación para ese señor”, señaló Torrico.

La especialista subrayó que la investigación ha revelado deficiencias estructurales y errores iniciales que afectaron la correcta identificación del responsable del crimen.

Según Torrico, “si bien la Policía y el Ministerio Público realizaron múltiples acciones investigativas, se han cometido tropiezos en la recolección de pruebas, la identificación de la víctima y la vinculación de las personas involucradas”.

Por su parte, el abogado penalista Cristian Sánchez alertó sobre la estrategia de las autoridades para mantener a Mamani vinculado al proceso sin reconocer los errores iniciales.

“Las autoridades que estuvieron a cargo de la investigación nunca van a reconocer los errores. Esto es por temor a que pueda existir un pedido de resarcimiento, una demanda por los daños ocasionados”, explicó Sánchez.

El abogado agregó que, aunque el joven fue absuelto de los cargos de homicidio e infanticidio, “lo que hacen es confeccionar o reorientar artificialmente el proceso para seguir vinculándolo a la persona. Esto mantiene la investigación abierta sin reconocer la injusticia que sufrió”.

Sánchez señaló que la detención inicial de Mamani “fue consecuencia de una sugestión y conjetura que finalmente hizo que una persona inocente padezca en la cárcel. Esto genera un daño civil y psicológico que persiste, incluso tras su liberación”.

El programa Que No Me Pierda solicitó la palabra de la Fiscalía para incluir su versión en esta cobertura, pero no se obtuvo respuesta positiva.

