Gobierno y 75 organizaciones sociales instalan mesas técnicas para analizar el DS 5503

Se habilitaron seis mesas técnicas para revisar los 121 artículos del decreto. El Gobierno pidió a la COB sumarse al diálogo y suspender las medidas de presión.
07/01/2026 10:26
Escuchar esta nota
El Gobierno instaló la mañana de este miércoles mesas técnicas de diálogo para la socialización y análisis del Decreto Supremo 5503, con la participación de 75 organizaciones sociales, en un intento por alcanzar consensos frente a esta medida económica.
El encuentro se desarrolla en instalaciones del campo ferial Chuquiago Marka, donde autoridades del Órgano Ejecutivo y representantes de los sectores sociales instalaron seis mesas de trabajo destinadas a revisar los 121 artículos del decreto.
Durante la inauguración, el ministro de Planificación, Fernando Romero, instó a la Central Obrera Boliviana (COB) a levantar los bloqueos y participar del diálogo convocado por el Gobierno.
Romero explicó que las mesas técnicas tienen como objetivo recoger propuestas y observaciones para mejorar el contenido del decreto. “Son 75 organizaciones que van a ser escuchadas y que trabajarán en seis mesas temáticas. Sus propuestas y criterios serán recogidos y tomados muy seriamente en cuenta para mejorar el Decreto Supremo 5503”, afirmó.
Las seis mesas de trabajo instaladas son:
Reforma del Estado y descentralización
Recursos naturales y soberanía
Sostenibilidad de los carburantes y energía
Régimen tributario e incentivos
Seguridad alimentaria y productiva
Estabilidad laboral y social
De acuerdo con la agenda oficial, hasta el mediodía se prevé un primer informe sobre el avance de las mesas técnicas y los principales puntos abordados por los participantes.
El Gobierno reiteró que el diálogo es la vía prioritaria para resolver las diferencias en torno al DS 5503.
