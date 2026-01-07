TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno y 75 organizaciones sociales instalan mesas técnicas para analizar el DS 5503

Se habilitaron seis mesas técnicas para revisar los 121 artículos del decreto. El Gobierno pidió a la COB sumarse al diálogo y suspender las medidas de presión.

Juan Marcelo Gonzáles

07/01/2026 10:26

Foto: Mesas de diálogo D.S. 5503 APG
La Paz

El Gobierno instaló la mañana de este miércoles mesas técnicas de diálogo para la socialización y análisis del Decreto Supremo 5503, con la participación de 75 organizaciones sociales, en un intento por alcanzar consensos frente a esta medida económica.

El encuentro se desarrolla en instalaciones del campo ferial Chuquiago Marka, donde autoridades del Órgano Ejecutivo y representantes de los sectores sociales instalaron seis mesas de trabajo destinadas a revisar los 121 artículos del decreto.

Durante la inauguración, el ministro de Planificación, Fernando Romero, instó a la Central Obrera Boliviana (COB) a levantar los bloqueos y participar del diálogo convocado por el Gobierno.

Romero explicó que las mesas técnicas tienen como objetivo recoger propuestas y observaciones para mejorar el contenido del decreto. “Son 75 organizaciones que van a ser escuchadas y que trabajarán en seis mesas temáticas. Sus propuestas y criterios serán recogidos y tomados muy seriamente en cuenta para mejorar el Decreto Supremo 5503”, afirmó.

 

Las seis mesas de trabajo instaladas son:

  • Reforma del Estado y descentralización

  • Recursos naturales y soberanía

  • Sostenibilidad de los carburantes y energía

  • Régimen tributario e incentivos

  • Seguridad alimentaria y productiva

  • Estabilidad laboral y social

De acuerdo con la agenda oficial, hasta el mediodía se prevé un primer informe sobre el avance de las mesas técnicas y los principales puntos abordados por los participantes.

El Gobierno reiteró que el diálogo es la vía prioritaria para resolver las diferencias en torno al DS 5503.

Foto: Mesas de diálogo D.S. 5503 APG
Foto: Mesas de diálogo D.S. 5503 APG
Foto: Mesas de diálogo D.S. 5503 APG

 

