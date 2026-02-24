Shakira vuelve a cantar en las pirámides de Egipto y hace historia otra vez

La superestrella colombiana Shakira se prepara para una gira por Oriente Medio que incluirá un escenario tan emblemático como imponente: las Pirámides de Giza.

La cantante actuará allí el próximo 7 de abril, marcando su regreso a este histórico lugar 20 años después de su recordada presentación durante la gira Fijación Oral.

Paradas internacionales

Antes de su cita en Egipto, Shakira encabezará el Festival Offlimits el 4 de abril en Abu Dabi.

Además, el 1 de marzo volverá al Zócalo de Ciudad de México, donde ya se había presentado en 2007.

Su agenda internacional también incluye un show gratuito el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del evento “Todo el Mundo en Río”, impulsado por el gobierno local para fomentar el turismo y la cultura.

El evento ya contó con la participación de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, quien reunió a más de 2,1 millones de personas.

La presencia de Shakira fue confirmada por el alcalde de Río, Eduardo Paes, a través de sus redes sociales.

Se espera que alrededor de un millón de personas asistan al concierto en Copacabana.

Récord Guinness y cifras históricas

La artista atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour se convirtió en la más taquillera en la historia de la música latina, con una recaudación de 421,6 millones de dólares y más de 3,3 millones de asistentes en 82 estadios.

La cifra superó el récord previo establecido por la gira 2023-2024 de Luis Miguel, que alcanzó los 409,5 millones de dólares.

“Romper este récord es un nuevo hito para mí”, expresó Shakira, quien también destacó la lealtad de sus seguidores tras 30 años de carrera.

Con escenarios icónicos, récords históricos y conciertos multitudinarios, la colombiana demuestra que sigue marcando el pulso de la música global.

