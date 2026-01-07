Viceministro: “Primero diálogo; si no hay acuerdo, se procederá al despeje de vías”

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, se pronunció este miércoles sobre las movilizaciones que lidera la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, asegurando que el Gobierno mantiene una postura de apertura al diálogo.

La autoridad que el diálogo es fundamental para alcanzar acuerdos y aliviar la tensión en el país, recordando a los dirigentes de los sectores en conflicto que existen medidas importantes en beneficio de la población. Entre ellas destacó la garantía de un abastecimiento normal de combustible, la eliminación de las mafias de contrabando y el incremento del salario mínimo nacional.

De igual manera, destacó que, ante bloqueos y medidas de presión, la ley establece un procedimiento que debe cumplirse estrictamente.

“Cuando tenemos bloqueos, se debe actuar conforme a ley, primero a través del diálogo. Si esto no es posible, se debe proceder al despeje de las vías. Estamos evaluando, pero creemos que la solución debe pasar primero por la conversación, evitando el uso de la fuerza”, explicó.

Respecto a la demanda central de la COB, que exige la abrogación del decreto supremo 5503, Justiniano aclaró que esta medida no será considerada, aunque se reconocen posibilidades de mejorar ciertos aspectos del texto legal.

“La posición de abrogar el decreto no va, y eso se empieza a comprender en varios sectores. Aún no con la COB, pero sí se pueden mejorar varios puntos del decreto para avanzar en un acuerdo”, sostuvo.

Las movilizaciones que comenzaron la semana pasada ya están incluyendo bloqueos intermitentes en varias carreteras, afectando la transitabilidad y la distribución de productos esenciales.

Justiniano reiteró que el Gobierno apuesta por el diálogo y por acuerdos que beneficien a la población. “Nuestro objetivo es calmar la situación, garantizar los servicios básicos y mantener la paz social. Seguimos abiertos al diálogo en todo momento”, enfatizó.

