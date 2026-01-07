Mapa de transitabilidad: El país amaneció con 13 puntos de bloqueo en tres departamentos

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este miércoles el país amaneció con 13 puntos de bloqueo instalados en los departamentos de La Paz, Oruro y Pando, varios de ellos impulsados tras el anuncio de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503.

El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de medidas de presión, con siete puntos de protesta distribuidos en diferentes carreteras.

Los bloqueos se registran en el desvío Kasa, puente Katari, tranca de Laja–puente Pallina, Konani, Lloco Lloco, Santa Ana y Cruce Peñas, generando serias dificultades para el tránsito interprovincial y el transporte de pasajeros y carga.

En Oruro, la ABC reporta dos puntos de bloqueo, ubicados en la sección Tholapalca–Ventilla, sector cruce Culta, y en el sector Ocuri–Tahuarreja, donde las protestas interrumpen la circulación vehicular y afectan la conexión con otras regiones del país.

Por su parte, en el departamento de Pando, las movilizaciones campesinas responden a conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y la gestión de recursos naturales.

Estas medidas afectan la transitabilidad en el sector Villa Rojas, la comunidad de Santa Elena, la comunidad de Batrajas y el puente Madre de Dios, puntos clave para el traslado interno y el abastecimiento en la región. La ABC recomienda a los conductores mantenerse informados y tomar previsiones ante los cortes de ruta.

ABC señaló que se mantiene un monitoreo constante de las vías y recomendó a los conductores planificar sus viajes tomando en cuenta los datos de transitabilidad en el siguiente enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/

