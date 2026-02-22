Atención viajeros: estas son las carreteras con desvíos y cortes este domingo

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros en la Red Vial Fundamental, la ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, emitió su reporte actualizado de transitabilidad para esta jornada. El informe destaca que, si bien la mayoría de las rutas están habilitadas, existen puntos críticos que requieren precaución extrema o respeto a horarios específicos de corte.

Tramos transitables con desvíos y precaución

En varias regiones se reportan trabajos en plataforma o contingencias por lluvias:

Santa Cruz: En el sector San Germán (Puente Ichilo) , la circulación se realiza por un desvío en el par vial nuevo. Asimismo, entre Bermejo y La Angostura , se registra hundimiento de plataforma; hay un carril habilitado y se sugiere circular con máxima precaución.

Chuquisaca: En el tramo Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz) , se registró un derrumbe en el sector Muela del Diablo. Actualmente se trabaja en la limpieza de la plataforma, por lo que el paso es con desvíos.

Pando: Los tramos Km 185 - La Floresta y Conquista - El Sena se encuentran en construcción. Se recomienda utilizar los desvíos habilitados con precaución.

Rutas con restricciones vehiculares y horarios de corte

Es fundamental que los transportistas y viajeros tomen nota de los siguientes cierres programados:

Cochabamba: El tramo Llavini - Bombeo tiene restricción vehicular desde las 09:00 hasta las 17:00 .

Tarija: En la ruta Itacua - La Central , se han establecido cuatro turnos de corte de vía: De 07:00 a 09:30. De 10:30 a 12:00. De 13:30 a 15:30. De 16:30 a 18:00.

Beni: El sector Santo Domingo - Monte Grande se encuentra bajo evaluación del trazo, por lo que rige una restricción vehicular momentánea.

La ABC recuerda a la población que administra 83 tramos en todo el país y mantiene canales abiertos para reportar emergencias o consultas en tiempo real:

Página web: transitabilidad.abc.gob.bo.

WhatsApp de emergencias: 71219232.

Mira la programación en Red Uno Play