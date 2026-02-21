TEMAS DE HOY:
Fallece el comediante boliviano David Santalla

Santalla, considerado una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Bolivia, se encontraba bajo cuidado médico tras un deterioro progresivo.

Silvia Sanchez

21/02/2026 15:53

Fallece el comediante boliviano David Santalla. Imagen RR.SS.
Chuquisaca, Bolivia

Este sábado se confirmó el fallecimiento del reconocido comediante boliviano David Santalla en la ciudad de Sucre, donde permanecía internado en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), debido a complicaciones en su estado de salud, según reportaron medios locales.

Santalla, considerado una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Bolivia, se encontraba bajo cuidado médico tras un deterioro progresivo que motivó la activación del protocolo “Código Lila” en el centro hospitalario, un procedimiento destinado a garantizar trato digno y acompañamiento emocional en situaciones críticas.

Hasta el momento, la familia no ha emitido un pronunciamiento oficial.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en la comunidad artística y entre miles de seguidores que crecieron con su humor, su estilo cercano y su inconfundible presencia en escenarios y producciones nacionales. Durante décadas, Santalla se consolidó como uno de los grandes referentes de la comedia boliviana, dejando una huella imborrable en la cultura popular del país.

