¡Cuenta regresiva! El jurado de La Gran Batalla está listo y pronto será revelado

Las luces volverán a encenderse. Los sueños volverán a subir al escenario. Y miles de corazones latirán nuevamente al ritmo de la música.

La Gran Batalla regresa este 2026 con una versión completamente renovada que promete emocionar, sorprender y reunir a las familias bolivianas frente al televisor.

Después de recorrer el país en audiciones y castings en busca de nuevas estrellas, la producción de Red Uno de Bolivia ajusta los últimos detalles para dar inicio a una temporada que marcará un antes y un después.

Más que canciones, historias

En esta nueva etapa, cada presentación será mucho más que una interpretación:

Será una historia. Una lucha. Un sueño puesto a prueba.

Voces que se enfrentan. Talentos que nacen. Y momentos que quedarán grabados en la memoria del público.

El jurado ya está listo… y muy pronto descubrirás qué grandes personalidades formarán parte de esta esperada temporada.

No te pierdas el programa que promete revolucionar la industria musical en Bolivia.

Muy pronto, solo por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play