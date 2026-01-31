Con nervios, pero llenos de ilusión: así esperan los aspirantes el Gran Casting de Red Uno

Santa Cruz se convirtió en el epicentro del talento musical este viernes por la noche y la madrugada del sábado, cuando decenas de jóvenes comenzaron a llegar a los estudios de Red Uno para asegurar un lugar en el Gran Casting de Canto.

Desde tempranas horas, las filas empezaron a formarse en las afueras de la Red Naranja. Algunos aspirantes llegaron incluso desde la noche anterior, motivados por la ilusión de mostrar su voz ante el jurado y dar el primer paso hacia una oportunidad en la música.

Uno de los primeros en la fila fue Elmer Zabala, quien expresó su emoción por haber llegado a las 19:00 y encontrarse entre los iniciales en registrarse. Contó que eligió interpretar un tema clásico de la música romántica latina para su audición, convencido de que debía “meterle con todo” desde el primer momento.

El ambiente estuvo cargado de compañerismo y nervios. Varios participantes coincidieron en que el simple hecho de estar presentes ya representa un logro personal. Entre ellos, jóvenes que interpretarán baladas, pop latino y otros géneros conocidos, cada uno buscando destacar con su propio estilo.

También llamó la atención el esfuerzo de quienes llegaron en plena madrugada. Erlinda García comentó que hizo fila desde aproximadamente las 2:00 de la mañana junto a otros aspirantes. Su elección musical apunta a una balada intensa y emocional, con la que espera conectar con el jurado.

Desde Montero llegó Iveta Araceli López Sandoval, quien destacó el sacrificio que implica viajar para perseguir un sueño artístico. Como muchos otros, eligió una canción popular para demostrar seguridad escénica y potencia vocal.

El casting presencial se realiza este sábado 31 de enero desde las 08:00, en las instalaciones de Red Uno, ubicadas en la calle Fortín Toledo esquina Canadá. La convocatoria es abierta para mayores de edad, sin importar el estilo musical ni la experiencia previa.

Desde la producción señalaron que no solo buscan buenas voces, sino también historias reales, autenticidad y conexión emocional con el público. Para muchos de los asistentes, esta audición representa una oportunidad única de ingresar al mundo de la música y comenzar un camino profesional.

