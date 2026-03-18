Dejó huella: Luis Urgel enamora a mentores y jueces con su interpretación

La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces tuvo un momento especial… de esos que conectan directo con la emoción.

El encargado fue Luis Urgel, quien subió al escenario con una propuesta clara: conquistar con una voz romántica. Y lo logró. 💫

Una interpretación que llegó al corazón

Luis eligió “Primera cita” de Carin León, una canción cargada de sentimiento que terminó por convencer a todos.

Su presentación fue tan sólida que incluso la jueza Alenir Echeverría lo dejó claro:

“Es una de las mejores voces”.

Elogios desde todos los equipos

El equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo destacó su calidad:

“Por momentos escuché a Carin León, pero quiero escucharte a vos… me encantó”, dijo Maisa.

“Hasta con la mirada… sería un placer producirte”, añadió Franklin.

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez, el mensaje fue directo:

“Me encantó, me enamoraste… tienes todo para ser grande”, expresó Vanesa.

Carlos coincidió, resaltando su manejo escénico

Un artista en construcción… o ya listo

El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda también quiso sumarlo:

“Me encanta tu voz… va a ser un placer trabajar contigo”, dijo Lilibeth.

“Quédate con este equipo, vamos a cocinar un excelente artista”, agregó Juan Pablo.

Pero fue el equipo de David Dionich y Jesús Oliva el que lanzó una de las frases más contundentes:

“Eres tremendo… un artista hecho”, afirmó David.

Incluso Oliva fue más allá y lo proyectó en otros géneros:

“La puedes romper hasta en reguetón”.

Una voz que evoluciona

Para la jueza Alenir Echeverría, el crecimiento de Luis es evidente:

“Has mejorado enormemente… te visualizo como una voz romántica”.

¿Con quién se queda?

Tras la deliberación, se definió su destino en la competencia:

- Luis Urgel formará parte del equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez.

Un nombre para no perder de vista

Con una presentación sólida, segura y llena de emoción, Luis no solo avanzó de etapa… también se posiciona como uno de los grandes favoritos de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play