TEMAS DE HOY:
Captura de Sebastián Marset Intento de infanticidio El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Dejó huella: Luis Urgel enamora a mentores y jueces con su interpretación

El participante deslumbró con una interpretación romántica que arrancó elogios de mentores y jueces, consolidándose como uno de los favoritos de la noche.

Silvia Sanchez

17/03/2026 23:12

Luis Urgel enamora a mentores y jueces con su interpretación
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces tuvo un momento especial… de esos que conectan directo con la emoción.

El encargado fue Luis Urgel, quien subió al escenario con una propuesta clara: conquistar con una voz romántica. Y lo logró. 💫

Una interpretación que llegó al corazón

Luis eligió “Primera cita” de Carin León, una canción cargada de sentimiento que terminó por convencer a todos.

Su presentación fue tan sólida que incluso la jueza Alenir Echeverría lo dejó claro:

“Es una de las mejores voces”.

Elogios desde todos los equipos

El equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo destacó su calidad:

“Por momentos escuché a Carin León, pero quiero escucharte a vos… me encantó”, dijo Maisa.

“Hasta con la mirada… sería un placer producirte”, añadió Franklin.

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez, el mensaje fue directo:

“Me encantó, me enamoraste… tienes todo para ser grande”, expresó Vanesa.

Carlos coincidió, resaltando su manejo escénico

Un artista en construcción… o ya listo

El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda también quiso sumarlo:

“Me encanta tu voz… va a ser un placer trabajar contigo”, dijo Lilibeth.

“Quédate con este equipo, vamos a cocinar un excelente artista”, agregó Juan Pablo.

Pero fue el equipo de David Dionich y Jesús Oliva el que lanzó una de las frases más contundentes:

“Eres tremendo… un artista hecho”, afirmó David.

Incluso Oliva fue más allá y lo proyectó en otros géneros:

“La puedes romper hasta en reguetón”.

Una voz que evoluciona

Para la jueza Alenir Echeverría, el crecimiento de Luis es evidente:

“Has mejorado enormemente… te visualizo como una voz romántica”.

¿Con quién se queda?

Tras la deliberación, se definió su destino en la competencia:

- Luis Urgel formará parte del equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez.

Un nombre para no perder de vista

Con una presentación sólida, segura y llena de emoción, Luis no solo avanzó de etapa… también se posiciona como uno de los grandes favoritos de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD