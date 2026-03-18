Dejó huella: Luis Urgel enamora a mentores y jueces con su interpretación

El participante deslumbró con una interpretación romántica que arrancó elogios de mentores y jueces, consolidándose como uno de los favoritos de la noche.
17/03/2026 23:12
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La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces tuvo un momento especial… de esos que conectan directo con la emoción.
El encargado fue Luis Urgel, quien subió al escenario con una propuesta clara: conquistar con una voz romántica. Y lo logró. 💫
Una interpretación que llegó al corazón
Luis eligió “Primera cita” de Carin León, una canción cargada de sentimiento que terminó por convencer a todos.
Su presentación fue tan sólida que incluso la jueza Alenir Echeverría lo dejó claro:
“Es una de las mejores voces”.
Elogios desde todos los equipos
El equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo destacó su calidad:
“Por momentos escuché a Carin León, pero quiero escucharte a vos… me encantó”, dijo Maisa.
“Hasta con la mirada… sería un placer producirte”, añadió Franklin.
Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez, el mensaje fue directo:
“Me encantó, me enamoraste… tienes todo para ser grande”, expresó Vanesa.
Carlos coincidió, resaltando su manejo escénico
Un artista en construcción… o ya listo
El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda también quiso sumarlo:
“Me encanta tu voz… va a ser un placer trabajar contigo”, dijo Lilibeth.
“Quédate con este equipo, vamos a cocinar un excelente artista”, agregó Juan Pablo.
Pero fue el equipo de David Dionich y Jesús Oliva el que lanzó una de las frases más contundentes:
“Eres tremendo… un artista hecho”, afirmó David.
Incluso Oliva fue más allá y lo proyectó en otros géneros:
“La puedes romper hasta en reguetón”.
Una voz que evoluciona
Para la jueza Alenir Echeverría, el crecimiento de Luis es evidente:
“Has mejorado enormemente… te visualizo como una voz romántica”.
¿Con quién se queda?
Tras la deliberación, se definió su destino en la competencia:
- Luis Urgel formará parte del equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez.
Un nombre para no perder de vista
Con una presentación sólida, segura y llena de emoción, Luis no solo avanzó de etapa… también se posiciona como uno de los grandes favoritos de la competencia.
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