Conmovió hasta el final: Natalia Alcázar cierra la noche y se roba los aplausos

La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces tuvo un cierre cargado de emoción.

La última en subir al escenario fue Natalia Alcazar, representante de Cochabamba, quien dedicó su presentación a sus abuelos, sumando un toque personal que conectó desde el inicio.

Un reto grande… bien asumido

Natalia eligió “Without You” de Mariah Carey, una canción exigente a nivel vocal que puso a prueba su talento.

Y aunque los nervios estuvieron presentes, logró emocionar a todos los equipos.

Elogios y observaciones

Desde el equipo de David Dionich y Jesús Oliva destacaron su potencial:

“Muchos nervios… pero tienes potencial de sobra”, señaló David.

“Me encanta tu manejo de los agudos, tienes un flow diferente”, agregó Oliva.

El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda resaltó su sensibilidad:

“Me encanta la dulzura que transmites… llegar a esa tonalidad es increíble”, dijo Lilibeth.

Juan Pablo, por su parte, la proyectó dentro del género pop.

Una voz con proyección

Para Maisa Roca y Franklin Trigo, la elección del tema fue un gran desafío:

“Es una canción complicada… lo hiciste bien, solo hay que practicar”, indicaron.

Franklin incluso fue más allá:

Bolivia no tiene un referente fuerte en pop… y Natalia podría serlo.

Consejos para crecer

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez llegaron tips clave para controlar los nervios:

“Concéntrate en la letra… eso ayuda mucho”, recomendó Vanesa.

Carlos, además, vio potencial incluso en otros géneros, como el urbano.

El reto: salir de su zona de confort

El juez Tito Larenti fue directo:

“Tienen que sacarte de tu zona de confort… créetelo, ya es hora de trabajar”.

¿Dónde continuará su camino?

Tras la deliberación final, se definió su futuro en la competencia:

- Natalia Alcázar formará parte del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Un cierre con emoción

Con una presentación sincera, cargada de sentimiento y mucho potencial, Natalia no solo cerró la noche… dejó una promesa en el aire: lo mejor aún está por venir.

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