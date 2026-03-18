Conmovió hasta el final: Natalia Alcázar cierra la noche y se roba los aplausos

La participante cochabambina emocionó con una interpretación dedicada a sus abuelos y logró asegurar su lugar en la competencia tras una noche llena de sensibilidad.
17/03/2026 23:16
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La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces tuvo un cierre cargado de emoción.
La última en subir al escenario fue Natalia Alcazar, representante de Cochabamba, quien dedicó su presentación a sus abuelos, sumando un toque personal que conectó desde el inicio.
Un reto grande… bien asumido
Natalia eligió “Without You” de Mariah Carey, una canción exigente a nivel vocal que puso a prueba su talento.
Y aunque los nervios estuvieron presentes, logró emocionar a todos los equipos.
Elogios y observaciones
Desde el equipo de David Dionich y Jesús Oliva destacaron su potencial:
“Muchos nervios… pero tienes potencial de sobra”, señaló David.
“Me encanta tu manejo de los agudos, tienes un flow diferente”, agregó Oliva.
El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda resaltó su sensibilidad:
“Me encanta la dulzura que transmites… llegar a esa tonalidad es increíble”, dijo Lilibeth.
Juan Pablo, por su parte, la proyectó dentro del género pop.
Una voz con proyección
Para Maisa Roca y Franklin Trigo, la elección del tema fue un gran desafío:
“Es una canción complicada… lo hiciste bien, solo hay que practicar”, indicaron.
Franklin incluso fue más allá:
Bolivia no tiene un referente fuerte en pop… y Natalia podría serlo.
Consejos para crecer
Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez llegaron tips clave para controlar los nervios:
“Concéntrate en la letra… eso ayuda mucho”, recomendó Vanesa.
Carlos, además, vio potencial incluso en otros géneros, como el urbano.
El reto: salir de su zona de confort
El juez Tito Larenti fue directo:
“Tienen que sacarte de tu zona de confort… créetelo, ya es hora de trabajar”.
¿Dónde continuará su camino?
Tras la deliberación final, se definió su futuro en la competencia:
- Natalia Alcázar formará parte del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.
Un cierre con emoción
Con una presentación sincera, cargada de sentimiento y mucho potencial, Natalia no solo cerró la noche… dejó una promesa en el aire: lo mejor aún está por venir.
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