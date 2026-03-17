Se enciende el escenario: así se armarán los equipos en Duelo de Voces

La espera terminó. Después de una semana cargada de audiciones, nervios y duelos intensos, La Gran Batalla – Duelo de Voces entra en su fase más emocionante: la competencia real comienza desde este lunes.

Los 16 participantes que lograron avanzar ahora enfrentarán un nuevo reto: subirse al escenario y demostrar por qué merecen quedarse. Pero ya no estarán solos.

Así será la nueva etapa

Durante toda la semana, cada noche estará marcada por presentaciones en vivo donde los concursantes dejarán todo en el escenario. Al finalizar cada actuación, mentores y productores analizarán cada detalle: voz, interpretación, actitud y conexión con el público.

La tensión crecerá en cada gala, porque al final de las presentaciones, los jueces tomarán una decisión clave: la conformación de equipos. Es decir, se definirá qué mentor y qué productor acompañarán a cada participante en su camino.

Los mentores: quienes pulirán el talento

El equipo de mentores reúne experiencia, trayectoria y pasión por la música:

Vanesa Añez

Lilibeth Temo

Maisa Roca

David Dionich

Ellos serán los encargados de transformar voces en artistas, trabajando en interpretación, estilo y presencia escénica para que cada presentación sea inolvidable.

Detrás del sonido: los productores

La magia musical también tendrá un respaldo clave con productores de alto nivel:

Franklin Trigo

Jesús Oliva

Juan Pablo Ojeda

Carlos Pérez

Ellos serán responsables de darle identidad a cada show, desde los arreglos hasta la puesta en escena.

Mucho más que un concurso

Con un formato renovado y una producción de alto nivel, La Gran Batalla – Duelo de Voces se convierte en una vitrina para el talento boliviano, reuniendo voces de distintas regiones que buscan una oportunidad para brillar.

El público también será parte fundamental de esta experiencia, siguiendo cada momento a través de Red Uno y sus plataformas digitales.

La emoción ya se siente. Los nervios están a flor de piel. Y el escenario está listo.

La batalla de voces ya empezó… y ahora sí, no hay vuelta atrás.

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