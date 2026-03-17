“Sin salud, un pueblo enfermo no funciona”: hospitales colapsan y médicos se declaran en emergencia

Los profesionales en salud se declararon en estado de emergencia ante la crítica situación que atraviesan los hospitales de tercer nivel, marcada por la falta de insumos, infraestructura deteriorada y escasez de personal.

En contacto con El Mañanero, el doctor Oliver Arancibia, representantes del Sirmes, denunció que desde hace meses vienen solicitando atención urgente por parte de las autoridades, sin obtener respuestas concretas.

“Hace meses que venimos rogando por una adecuada atención al sector salud. No tenemos insumos adecuados, la infraestructura se está cayendo a pedazos y la contratación de personal es sumamente necesaria”, señaló.

La situación ha derivado en un colapso de los servicios de emergencia, donde la sobresaturación obliga a atender pacientes en espacios no adecuados.

“La sobresaturación conlleva a que tengamos pacientes en pasillos o incluso en áreas donde no deberían estar. Esto ocurre porque falta personal y espacios adecuados”, explicó Arancibia.

El representante médico también cuestionó el rol de las autoridades, a quienes responsabilizó por la crisis estructural del sistema sanitario.

“Hay un descuido total. La culpa termina recayendo en los médicos, pero los verdaderos responsables son los políticos que no han priorizado la salud”, afirmó.

Entre las principales falencias, se destaca la falta de equipamiento médico esencial. Según el galeno, el hospital no cuenta con tomógrafo desde hace más de un año, además de operar con equipos obsoletos y sin mantenimiento adecuado.

El hacinamiento, la carencia de medicamentos y los retrasos en el pago de salarios agravan aún más el panorama, afectando tanto a pacientes como al personal sanitario.

Ante este escenario, los profesionales en salud hicieron un llamado a las nuevas autoridades para que prioricen el sector.

“La salud no puede seguir siendo un eslogan político. Sin salud, un pueblo enfermo no funciona”, enfatizó Arancibia.

Como medida de presión, el sector convocó a una movilización en la Plaza 24 de Septiembre, donde médicos y trabajadores de salud, conocidos como “mandiles blancos”, exigen soluciones inmediatas, incluyendo el pago oportuno de sueldos, dotación de insumos y mejoras en infraestructura.

La crisis sanitaria, advierten, no es reciente, sino el resultado de una acumulación de problemas que hoy han llevado al sistema al límite.

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