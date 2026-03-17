“No la pelaste en nada”: Enrique brilla en el escenario y logra conformar su equipo

La segunda noche de asignación de equipos en La Gran Batalla - Duelo de Voces arrancó con fuerza… y con una presentación que dejó la vara alta.

El primero en subir al escenario fue Enrique Cuellar, de 23 años y representante del Beni, quien apostó por un clásico: “Castillo Azul” de Ricardo Montaner.

Y sí, lo logró: conquistó al público desde la primera nota. 🎶

“No la pelaste en nada”

El primer equipo en reaccionar fue el de David Dionich y Jesús Oliva, quienes no dudaron en elogiarlo.

“Tienes todas las características de un cantante con experiencia, no la pelaste con ninguna de las afinaciones”, lanzó Oliva.

David también se sumó con entusiasmo:

“Gracias por salvar la música… es una canción de los 80, tremenda interpretación. Tienes mucho camino por recorrer, y con nuestro equipo lo lograrás”.

Carisma, voz y presencia

El equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda también quedó impactado.

“Me encantó tu desenvolvimiento… te vi como un artista completo y versátil”, destacó Lilibeth.

Mientras que Juan Pablo fue directo y con humor:

“Tu presentación fue mejor que tu audición… ¡Ricardo Montaner va a tener envidia de este equipo si estás con nosotros!”.

Consejos para crecer

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez llegaron observaciones clave:

“Me gusta tu timbre, tus agudos y tu seguridad… pero hay que cuidar más el vestuario”, recomendó Vanesa.

Carlos, por su parte, resaltó su dominio del micrófono y la dinámica en escena.

Un reto bien superado

El equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo reconoció la dificultad del tema:

“Es una canción muy complicada, pero la manejaste muy bien… solo hay que controlar algunos cambios”, señaló Maisa.

“Logras enamorar a la gente”

El veredicto final llegó desde los jueces, con la voz de Marco Veizaga:

“Me encanta tu postura… logras enamorar a la gente, y eso es muy valioso”.

¿Con quién se quedó?

Tras la deliberación, se definió el destino de Enrique:

Formará parte del equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda.

Una estrella en formación

Con talento, carisma y una presentación que dejó huella, Enrique no solo pasó de etapa… también se perfila como uno de los nombres a seguir en esta temporada.

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