Adiós a una leyenda del anime: muere el director que dio vida a ‘Doraemon’

La industria del anime está de luto. El reconocido director japonés Tsutomu Shibayama falleció a los 84 años a causa de un cáncer de pulmón, dejando atrás una trayectoria que marcó a generaciones enteras.

Su nombre está inevitablemente ligado a Doraemon, una de las franquicias más queridas del mundo. Shibayama fue el encargado de dirigir la primera película del personaje y lideró durante más de dos décadas varias de sus producciones más icónicas, consolidando lo que muchos consideran la “edad dorada” del gato cósmico.

Una vida dedicada a la animación

Fundador del estudio Ajia-do Animation Works en 1978, Shibayama construyó una carrera sólida y respetada dentro de la industria.

Además de su trabajo con Doraemon, también dejó su sello en títulos entrañables como Nintama Rantaro y Chibi Maruko-chan, convirtiéndose en una figura clave del entretenimiento japonés.

El legado de ‘Ranma 1/2’

Otra de sus obras más recordadas fue la adaptación de Ranma 1/2, basada en el manga de Rumiko Takahashi.

Shibayama dirigió su primera temporada en 1989, dando forma a una historia que, décadas después, sigue conquistando fans e incluso ha regresado con nuevas versiones en plataformas digitales.

Un adiós que conmueve

Tras conocerse la noticia, redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Fans de todo el mundo recordaron cómo sus obras acompañaron su infancia, su crecimiento y sus emociones.

Porque más allá de la animación, Tsutomu Shibayama hizo algo mucho más grande: regaló historias, risas y recuerdos que hoy viven en millones de personas.

Un legado que no se apaga

Aunque se haya ido, su trabajo seguirá vivo en cada episodio, en cada película y en cada sonrisa que provocó.

Porque hay creadores que no solo hacen contenido… hacen historia.

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