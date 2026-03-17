¿Podrás usar tu celular al votar? El TSE responde y aclara todo

A solo días de las elecciones subnacionales, una de las dudas más frecuentes entre los votantes ya tiene respuesta: el uso de celulares no estará restringido durante la jornada electoral.

Así lo confirmó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Canedo, quien aclaró que en este proceso no se repetirá la medida aplicada en elecciones anteriores.

Sin prohibición esta vez

Durante las elecciones generales de 2025, el Tribunal Supremo Electoral había dispuesto la prohibición del ingreso de celulares con cámara al recinto reservado.

La decisión buscaba proteger el secreto del voto y evitar que los ciudadanos registraran imágenes de su papeleta electoral.

En ese contexto, los votantes no podían portar dispositivos móviles dentro del espacio destinado a emitir su voto.

¿Qué cambia ahora?

Para estas elecciones subnacionales, la medida queda sin efecto.

Según explicó Ramiro Canedo, los electores podrán ingresar con sus celulares a los recintos de votación sin restricciones específicas vinculadas a estos dispositivos.

Esto representa un cambio importante respecto a los comicios anteriores y responde a las consultas que surgieron en los últimos días.

Un tema que genera debate

El uso de celulares en votaciones siempre genera discusión: mientras algunos consideran que facilita la transparencia, otros advierten riesgos para el secreto del voto.

Por ahora, el Tribunal Supremo Electoral optó por flexibilizar la medida, en una jornada que estará marcada por la participación ciudadana y el cumplimiento de las normas electorales.

Lo clave para el votante

Aunque no habrá restricción sobre celulares, las autoridades recuerdan que el voto sigue siendo secreto y personal, por lo que cualquier conducta que vulnere este principio puede ser observada.

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