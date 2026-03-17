TEMAS DE HOY:
Senasag Sebastián Marset Cocaína en el Trópico

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Podrás usar tu celular al votar? El TSE responde y aclara todo

A pocos días de las elecciones subnacionales, la autoridad electoral confirmó que no se aplicarán restricciones al uso de dispositivos móviles, a diferencia de los comicios anteriores.

Silvia Sanchez

17/03/2026 12:04

¿Podrás usar tu celular al votar? El TSE responde y aclara todo. Imagen referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

A solo días de las elecciones subnacionales, una de las dudas más frecuentes entre los votantes ya tiene respuesta: el uso de celulares no estará restringido durante la jornada electoral.

Así lo confirmó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Canedo, quien aclaró que en este proceso no se repetirá la medida aplicada en elecciones anteriores.

Sin prohibición esta vez

Durante las elecciones generales de 2025, el Tribunal Supremo Electoral había dispuesto la prohibición del ingreso de celulares con cámara al recinto reservado.

La decisión buscaba proteger el secreto del voto y evitar que los ciudadanos registraran imágenes de su papeleta electoral.

En ese contexto, los votantes no podían portar dispositivos móviles dentro del espacio destinado a emitir su voto.

¿Qué cambia ahora?

Para estas elecciones subnacionales, la medida queda sin efecto.

Según explicó Ramiro Canedo, los electores podrán ingresar con sus celulares a los recintos de votación sin restricciones específicas vinculadas a estos dispositivos.

Esto representa un cambio importante respecto a los comicios anteriores y responde a las consultas que surgieron en los últimos días.

Un tema que genera debate

El uso de celulares en votaciones siempre genera discusión: mientras algunos consideran que facilita la transparencia, otros advierten riesgos para el secreto del voto.

Por ahora, el Tribunal Supremo Electoral optó por flexibilizar la medida, en una jornada que estará marcada por la participación ciudadana y el cumplimiento de las normas electorales.

Lo clave para el votante

Aunque no habrá restricción sobre celulares, las autoridades recuerdan que el voto sigue siendo secreto y personal, por lo que cualquier conducta que vulnere este principio puede ser observada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD