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No es opcional: esto arriesgas si no cumples como jurado electoral en las subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral advierte que no cumplir con el rol de jurado puede derivar en sanciones económicas, arresto e incluso la inhabilitación del padrón electoral.

Silvia Sanchez

17/03/2026 9:07

Esto arriesgas si no cumples como jurado electoral en las subnacionales. Foto referencial Fuente Directa.
Bolivia

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una advertencia clara: ser jurado electoral no es opcional. Quienes no se presenten el día de la votación, sin una excusa válida, pueden enfrentar varias sanciones.

Multa económica

La principal sanción es una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir:

Bs 1.650 (tomando como base un salario mínimo de Bs 3.300 para 2026)

Otras sanciones

Pero eso no es todo. Según la normativa vigente, también se aplican otras medidas:

  • Arresto de hasta 8 horas

  • Trabajo comunitario

  • Inhabilitación del padrón electoral

Esto último significa que la persona podría tener restricciones para realizar trámites importantes que requieren el certificado de sufragio.

¿Por qué es obligatorio?

La medida está respaldada por la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 428/2024, que regula las faltas electorales, incluyendo la inasistencia o abandono de la mesa de sufragio.

Toma nota

Las elecciones subnacionales —donde se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales— están programadas para el 22 de marzo, por lo que el TSE recomienda a todos los jurados cumplir con su deber o presentar su excusa dentro del plazo establecido.

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