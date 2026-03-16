¿Aún no tienes permiso de circulación para las elecciones? Estos son los requisitos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó del 14 al 19 de marzo el periodo para tramitar el pase de circulación destinado a las personas que necesiten movilizarse en vehículos durante el domingo 22 de marzo, jornada en la que se realizarán las elecciones subnacionales en Bolivia.

Las solicitudes deben realizarse a través del sitio web https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo, donde los interesados deberán completar el formulario correspondiente.

Requisitos para el trámite

Para obtener el permiso, los solicitantes deben adjuntar los siguientes documentos:

Nota de solicitud firmada .

Fotocopia del RUAT del vehículo .

Fotocopia de la licencia de conducir del conductor.

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz recordaron que el trámite no tiene costo.

Entrega de permisos

Los pases de circulación serán entregados el viernes 20 y sábado 21 de marzo, en horario de oficina, en los predios de la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz), específicamente en el pabellón Santa Cruz.

Estos permisos permitirán la circulación de vehículos autorizados durante la jornada electoral, en la que se aplicarán restricciones de movilidad para la población.

Mira la programación en Red Uno Play