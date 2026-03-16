TED La Paz inicia distribución de casi 9.000 maletas electorales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz iniciará el miércoles la distribución de cerca de 9.000 maletas electorales destinadas a distintos municipios del departamento, como parte de la logística previa al proceso electoral.

La coordinadora departamental de Procesos Electorales, Danitza Prieto, explicó que el primer envío estará dirigido a los municipios del norte paceño, considerados los puntos más alejados, para garantizar que el material llegue con anticipación a cada recinto de votación.

“Estamos iniciando con las primeras maletas que corresponden al municipio de Apolo y a todo el norte paceño. Son 8.995 maletas electorales que se van a distribuir en diferentes comisiones”, informó.

El proceso se realizará bajo un sistema de cadena de custodia, compuesta por un agente policial o militar, un coordinador de ruta y el conductor, quienes son responsables de hacer el recorrido hasta la junta correspondiente, que incluye monitoreo permanente durante todo el traslado del material electoral.

Según el cronograma, la distribución masiva hacia las áreas rurales se realizará entre jueves, viernes y sábado, mientras que el traslado de las maletas electorales para las ciudades de La Paz y El Alto se efectuará entre viernes y sábado.

Las labores de preparación del material se realizan en dos turnos diarios para cumplir con los plazos establecidos.

“Tenemos dos turnos de trabajo, uno desde las 6:30 hasta las 14:30 y otro desde las 15:00 hasta las 23:00. Es un trabajo arduo, pero estamos cumpliendo con los objetivos”, indicó Prieto.

Las autoridades prevén que hasta el día siguiente todas las maletas electorales estén completamente armadas para iniciar su traslado hacia los distintos municipios del departamento.

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