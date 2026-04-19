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Oruro: Concluye cómputo y entrega de sobres de seguridad en Sabaya

Brigadas iniciaron el recojo de material electoral tras cierre del proceso en jornada de segunda vuelta.

Juan Marcelo Gonzáles

19/04/2026 17:07

Foto: Conteo completo en Sabaya TED Oruro
Oruro

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Con éxito concluyó el cómputo y la entrega de sobres de seguridad a las brigadas encargadas del recojo de material electoral en los recintos San José de Pacocahua (Sabaya) y Eduardo Abaroa de Parajaya.

Recojo de material

Tras esta etapa, las brigadas procedieron con el traslado del material electoral, garantizando el resguardo y la cadena de custodia correspondiente.

Contienda en Oruro

Este proceso forma parte de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de Oruro, donde los candidatos en disputa son:

  • Edgar Sánchez (Alianza Jacha Jaquiza Sol)
  • Óscar Chambi (Alianza Patria Oruro)

Jornada sin contratiempos

Las autoridades destacaron que el proceso se desarrolló sin inconvenientes, cumpliendo con el cronograma establecido para la jornada electoral.

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