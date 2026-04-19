Oruro: Concluye cómputo y entrega de sobres de seguridad en Sabaya

Con éxito concluyó el cómputo y la entrega de sobres de seguridad a las brigadas encargadas del recojo de material electoral en los recintos San José de Pacocahua (Sabaya) y Eduardo Abaroa de Parajaya.

Recojo de material

Tras esta etapa, las brigadas procedieron con el traslado del material electoral, garantizando el resguardo y la cadena de custodia correspondiente.

Contienda en Oruro

Este proceso forma parte de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de Oruro, donde los candidatos en disputa son:

Edgar Sánchez (Alianza Jacha Jaquiza Sol)

Óscar Chambi (Alianza Patria Oruro)

Jornada sin contratiempos

Las autoridades destacaron que el proceso se desarrolló sin inconvenientes, cumpliendo con el cronograma establecido para la jornada electoral.

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