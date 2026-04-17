Todo listo en el país para la segunda vuelta en cinco departamentos

Bolivia se prepara para vivir la segunda vuelta de las elecciones subnacionales este 19 de abril, en una jornada que definirá a las autoridades departamentales en Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Oruro y Tarija.

El proceso se desarrolla en un contexto marcado por la fragmentación del voto y la necesidad de construir consensos más amplios entre los candidatos.

Logística garantizada

El Órgano Electoral confirmó que se replicará la misma logística utilizada en la primera vuelta, incluyendo el uso del padrón biométrico, los recintos electorales y la designación de jurados mediante sorteo.

Este esquema busca garantizar estabilidad, transparencia y confianza en la jornada electoral.

Escenario en La Paz

En el caso de La Paz, el departamento queda fuera de esta segunda vuelta tras la declinación del partido poítico Nueva Generación Patriótica (NGP), lo que modificó el panorama electoral y se ratificaría a Luis Revilla como gobernador.

Los duelos electorales

En esta segunda vuelta, los votantes deberán elegir entre los siguientes binomios:

Chuquisaca: Luis Ayllón vs. Franz García

Santa Cruz: Juan Pablo Velasco vs. Otto Ritter

Beni: Jesús Egüez vs. Hugo Vargas

Oruro: Edgar Sánchez vs. Óscar Chambi

Tarija: Adrián Oliva vs. María René Soruco

Cada contienda enfrenta propuestas centradas en desarrollo regional, economía, institucionalidad y gestión pública.

Rol del electorado

Esta etapa será determinante, ya que los candidatos deberán ampliar su base de apoyo para consolidar la victoria en un escenario más competitivo.

El voto ciudadano se convierte en el factor clave para definir el rumbo político regional.

Termómetro nacional

La segunda vuelta también es vista como un indicador del clima político y social del país, en un momento donde las regiones buscan consolidar su desarrollo y estabilidad.

Cuenta regresiva

Con todo listo y la logística en marcha, el país entra en la recta final hacia una jornada electoral que será decisiva para el futuro de estos cinco departamentos.

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