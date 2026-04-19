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Edgar Sánchez se convierte en el gobernador electo de Oruro

El candidato Edgar Sánchez del partido Alianza Jacha sería el gobernador electo de Oruro según los datos preliminares del Tribunal Departamental Electoral de Oruro, mientras continúa el cómputo oficial en el departamento.

Juan Marcelo Gonzáles

19/04/2026 18:37

Oruro

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El candidato Edgar Sánchez del partido Alianza Jacha se perfila como el favorito según los datos preliminares del Tribunal Departamental Electoral de Oruro, mientras continúa el cómputo oficial en el departamento.

Con base en los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato Edgar Sánchez lidera el conteo de votos para la Gobernación de Oruro, posicionándose como el favorito en esta etapa inicial con el 52.52 %, al 91.96% de cómputo del SIREPRE

La jornada electoral se desarrolló con participación ciudadana en los distintos recintos del departamento, mientras el Tribunal Electoral Departamental (TED) avanza con el cómputo oficial de actas, proceso que se realiza de forma progresiva conforme llegan los datos desde provincias y municipios.

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