TED Santa Cruz: repetirán elecciones en 21 mesas de San Ignacio el 5 de abril

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, anunció que el domingo 5 de abril se repetirán las elecciones a la Gobernación en el municipio de San Ignacio de Velasco, en 21 mesas de sufragio donde se detectaron irregularidades en las papeletas.

La autoridad explicó que, de las 97 mesas electorales habilitadas en el área urbana del municipio, solo 21 recibieron papeletas correspondientes a la provincia Andrés Ibáñez, lo que configura una causal de nulidad.

“Estas 21 mesas son las únicas en las que se configura la causal de nulidad establecida en el artículo 177, parágrafo primero I (f), por lo que la sala plena de este tribunal departamental ha determinado repetir la elección en el caso de las elecciones departamentales”, precisó Monasterio.

Detalló que en la unidad educativa Mariscal Sucre se identificó una mesa con 55 papeletas de la provincia Andrés Ibáñez; en el recinto Carlos Mayser, nueve mesas registraron 748 papeletas de otra provincia; y en el Liceo de Señoritas Monseñor Daniel Rivero, 11 mesas recibieron 951 papeletas con la misma irregularidad.

“Del total de las papeletas enviadas a estos recintos electorales, solamente el 7,79% corresponden a la provincia Andrés Ibáñez”, agregó.

Asimismo, informó que la sala plena del TED inició un proceso sumario administrativo para identificar a los responsables del envío de estas papeletas.

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