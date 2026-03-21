TSE confirma que Eliser Roca sigue en carrera, mientras Vargas y Viscarra quedan fuera de las elecciones en El Alto

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó este sábado sobre la situación final de los tres candidatos a la Alcaldía de El Alto que fueron inhabilitados a pocos días de las elecciones subnacionales y precisó que Eliser Roca continúa en carrera electoral, mientras que David Vargas y Eynar Viscarra quedaron inhabilitados por no cumplir el requisito de residencia permanente.

Explicó que la Sala Plena del TSE determinó que el candidato Eliser Roca, de la organización política Unidos por el Cambio (UPC), continúa habilitado para participar en las elecciones.

En cambio, los candidatos David Vargas, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), y Eynar Viscarra, de Suma por el Bien Común, quedaron definitivamente inhabilitados debido a que no cumplieron con el requisito de residencia permanente en el municipio de El Alto.

Arteaga dijo que la normativa electoral exige residencia permanente en la circunscripción por al menos dos años, requisito que no fue acreditado por ambos candidatos, motivo por el cual se confirmó su inhabilitación.

Antecedentes

A horas de las elecciones subnacionales, la Sala Plena del TSE retomó el análisis de la situación de los tres candidatos, luego de que el viernes se declarara cuarto intermedio en la sesión, mientras los seguidores de los postulantes realizaban vigilias y bloqueos en puertas del Órgano Electoral.

La tarde del miércoles, el Órgano Electoral declaró probadas las demandas de inhabilitación contra los tres candidatos a la Alcaldía de El Alto, por lo que fueron notificados mediante resoluciones oficiales.

En la Resolución 448/2026, el TSE dispuso la inhabilitación y exclusión de las listas oficiales del candidato Eynar Viscarra, tras una demanda presentada por Eleodoro Condori Oregón. Resoluciones similares fueron emitidas en los casos de Eliser Roca y David Vargas, quienes tenían la posibilidad de impugnar debido a que las resoluciones aún no estaban ejecutoriadas.

Tras la revisión de las impugnaciones, el TSE determinó que Roca continúa habilitado, mientras que Vargas y Viscarra quedan fuera de la contienda electoral en El Alto.



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