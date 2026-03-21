Capacitación virtual para jurados: TSE habilita videos instructivos por departamento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha lanzado una serie de videos institucionales diseñados específicamente para las y los jurados de las Elecciones Subnacionales 2026. Este material busca que los ciudadanos designados despejen cualquier interrogante y ejecuten sus funciones de manera óptima durante la votación de este domingo.

La iniciativa tiene como meta principal robustecer el desempeño de quienes administrarán las mesas de sufragio en todo el territorio nacional. Al ser un proceso donde se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales, la precisión en el escrutinio resulta vital para la estabilidad democrática regional.

Acceso a capacitación por departamento

Los jurados interesados pueden acceder a este contenido multimedia de forma pública y gratuita mediante el escaneo de un código QR oficial. Una vez activado el enlace, el sistema permite seleccionar el material audiovisual correspondiente a la región específica donde el ciudadano ejercerá su labor.

Este recurso detalla minuciosamente los procedimientos a seguir antes, durante y después del cierre de la votación en cada mesa. Además de los videos, el TSE ha puesto en marcha la línea gratuita 800101771, la cual opera las 24 horas para resolver consultas inmediatas.

Fases del proceso: El material explica desde la apertura del ánfora hasta el llenado correcto de las actas de resultados.

El material explica desde la apertura del ánfora hasta el llenado correcto de las actas de resultados. Canales de soporte: Los usuarios disponen de la web oficial y asistencia telefónica permanente para cualquier contingencia.

Consultas digitales y régimen de sanciones

Para facilitar la logística, el ente electoral también mantiene vigentes la aplicación "Yo Participo" y su portal web para verificar la ubicación de los recintos. Ingresando el número de cédula y fecha de nacimiento, el votante obtiene de inmediato su número de mesa y la dirección del centro educativo asignado.

Es fundamental cumplir con estas obligaciones, ya que la inasistencia injustificada de jurados o el abandono de funciones conlleva multas de hasta Bs 1.650. Por su parte, el ciudadano que no emita su voto este domingo 22 de marzo será sancionado con un pago de Bs 660 y restricciones en trámites bancarios.

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