¿Lloverá el día de votación? Así estará el clima en Santa Cruz

La jornada electoral de este domingo en Santa Cruz estará marcada por lluvias y chubascos en gran parte del departamento, según el pronóstico del especialista Luis Alberto Alpire.

En la capital cruceña, se prevé que las precipitaciones inicien desde la madrugada y se extiendan hasta horas de la mañana, con temperaturas entre 23 °C y 29 °C.

Regiones con mayor incidencia de lluvias

En el Norte integrado, las lluvias podrían prolongarse durante gran parte del día, mientras que en la región de Andrés Ibáñez se espera una jornada húmeda.

La Chiquitania registrará temperaturas entre 24 °C y 33 °C, y en la provincia Guarayos se anticipan precipitaciones casi continuas.

Valles y Cordillera

En los Valles cruceños, el clima será más fresco, con mínimas de 12 °C y máximas de hasta 26 °C, con lluvias concentradas en la madrugada y la mañana.

Por su parte, en la provincia Cordillera se prevén temperaturas entre 18 °C y 31 °C, acompañadas de lluvias intermitentes.

Recomendaciones

Pese a las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan a la población acudir a votar tomando precauciones, como portar paraguas o impermeables, para garantizar una participación segura durante la jornada electoral.

Mira la programación en Red Uno Play