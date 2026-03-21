Alerta por desbordes de ríos: estos departamentos podrían verse afectados

Autoridades piden precaución ante el aumento del nivel de ríos en distintas zonas. La alerta estará vigente del 21 al 23 de marzo de 2026.
21/03/2026 15:29
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja, por ascensos repentinos y progresivos del nivel de los ríos con posibilidad de desbordes en varias cuencas del país, evento que se extenderá del 21 al 23 de marzo de 2026.
El Senamhi también informó que se emitió otra alerta naranja por lluvias con tormentas eléctricas, vigentes del 21 al 22 de marzo.
Regiones en riesgo
En el departamento de Cochabamba, existe riesgo en ríos como el Ichilo, Chapare, Rocha, Taquiña, Siches, Isiboro y Caine, que podrían presentar ascensos de nivel y desbordes en municipios como Villa Tunari, Puerto Villarroel, Sacaba, Tiquipaya, Cliza, Punata y Capinota, entre otros.
Mientras tanto, en Santa Cruz se prevén crecidas en los ríos Ichilo, Grande, Yapacaní, Surutú y Piraí, y en el Beni en los ríos Mamoré, Maniqui, Yacuma e Ibaré.
Qué significa la alerta naranja
El Senamhi explicó que la prioridad naranja se declara cuando los niveles de los ríos están en aumento y las lluvias continúan con intensidad, lo que puede provocar desbordes en las siguientes horas o días, por lo que se recomienda a la población y autoridades mantenerse en alerta.
Las autoridades recomiendan a las poblaciones cercanas a ríos tomar precauciones, evitar actividades en riberas y mantenerse informadas a través de los reportes oficiales.
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