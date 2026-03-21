Alerta por desbordes de ríos: estos departamentos podrían verse afectados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja, por ascensos repentinos y progresivos del nivel de los ríos con posibilidad de desbordes en varias cuencas del país, evento que se extenderá del 21 al 23 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte, la alerta hidrológica abarca las cuencas de los ríos Ichilo, Chapare, Rocha, Grande y Mamoré, donde se prevén crecidas repentinas en algunos sectores y ascensos progresivos en otros, lo que podría generar desbordes e inundaciones en poblaciones cercanas.

El Senamhi también informó que se emitió otra alerta naranja por lluvias con tormentas eléctricas, vigentes del 21 al 22 de marzo.

Regiones en riesgo

Según el informe hidrológico, los ascensos de ríos podrían afectar principalmente a poblaciones de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, donde se identificaron ríos con riesgo de crecida y posibles desbordes.

En el departamento de Cochabamba, existe riesgo en ríos como el Ichilo, Chapare, Rocha, Taquiña, Siches, Isiboro y Caine, que podrían presentar ascensos de nivel y desbordes en municipios como Villa Tunari, Puerto Villarroel, Sacaba, Tiquipaya, Cliza, Punata y Capinota, entre otros.

Mientras tanto, en Santa Cruz se prevén crecidas en los ríos Ichilo, Grande, Yapacaní, Surutú y Piraí, y en el Beni en los ríos Mamoré, Maniqui, Yacuma e Ibaré.

Qué significa la alerta naranja

El Senamhi explicó que la prioridad naranja se declara cuando los niveles de los ríos están en aumento y las lluvias continúan con intensidad, lo que puede provocar desbordes en las siguientes horas o días, por lo que se recomienda a la población y autoridades mantenerse en alerta.

Las autoridades recomiendan a las poblaciones cercanas a ríos tomar precauciones, evitar actividades en riberas y mantenerse informadas a través de los reportes oficiales.

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