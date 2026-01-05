TED Santa Cruz aclara que exvocal José Miguel Callejas ya no ejerce funciones

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, a través de un comunicado, informó que el exvocal José Miguel Callejas Garcés cesó de manera definitiva e irrevocable en sus funciones como vocal departamental desde el momento en que prestó juramento como vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Sala Plena del TED precisó que Callejas no ostenta cargo, representación, competencia ni atribución alguna dentro del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

La entidad electoral advirtió que todo acto, gestión, pronunciamiento o representación que el exvocal realice invocando la condición de vocal del TED carece de validez legal, constituye una conducta ilegítima y genera responsabilidad conforme al ordenamiento jurídico vigente.

En ese marco, el TED alertó de manera expresa a las organizaciones políticas, cooperativas de servicios públicos, organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, así como a la ciudadanía en general, a no reconocer ni atender ninguna actuación realizada por Callejas en nombre o representación del TED Santa Cruz.

Asimismo, la institución señaló que cualquier intento de ejercicio indebido de funciones públicas, uso de bienes del Estado o atribución falsa de representación institucional podría configurar el delito de usurpación de funciones, además de otras responsabilidades penales y administrativas.

Finalmente, el TED de Santa Cruz reafirmó su compromiso con la legalidad, la institucionalidad democrática y la defensa del Estado de Derecho, y anunció que recibirá y promoverá denuncias ante las instancias competentes por hechos que vulneren el orden institucional del Órgano Electoral Plurinacional.

