¡Un milagro en El Alto! Conozca la historia de Percy y Gualberto, sobrevivientes del fatal accidente del avión Hércules

Detrás del accidente aéreo que estremeció a El Alto el pasado viernes, hay historias que parecen imposibles. Una de ellas es la de Percy y Gualberto, dos amigos que sobrevivieron luego de que el avión Hércules C-130 impactara contra el camión en el que se encontraban.

Esa tarde, la lluvia caía con fuerza y los relámpagos iluminaban la avenida Costanera. Gualberto, conductor del camión, hacía su recorrido habitual. Percy lo acompañaba. Minutos antes del accidente, ambos conversaban dentro del vehículo. Ese pequeño retraso, creen hoy, terminó salvándoles la vida.

“Solo vimos que el avión cayó. Delante de mí había un taxi… después ya no recuerdo nada”, relató Gualberto. El impacto fue brutal. El camión quedó seriamente dañado y ambos amigos perdieron el conocimiento. “Creo que nos desmayamos. Cuando desperté, le hablé al chofer y lo vi con sangre”, recordó Percy.

El vehículo en el que viajaban no era uno cualquiera. Hace apenas dos semanas había sido parte de un videoclip musical dirigido por Percy. Hoy luce irreconocible tras el choque.

Ambos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos hasta que personal de Bomberos logró abrir la puerta del lado derecho del tráiler. “Recién cuando me sacaron vi todo… Parecía una escena de terror. Había muertos por aquí y por allá”, contó Percy desde la cama del hospital.

Los dos permanecen internados, con múltiples contusiones, pero fuera de peligro. Desde la sala de recuperación agradecen estar vivos.

Mientras continúan las investigaciones sobre el siniestro, la historia de Percy y Gualberto se suma a las pocas que, en medio de la tragedia, hablan de una segunda oportunidad.

Mira la programación en Red Uno Play