Tras accidente aéreo, comerciantes de El Alto migran al QR

El accidente aéreo ocurrido la semana pasada en El Alto, donde se transportaban billetes de la serie B de los cortes de Bs. 10, 20 y 50 no solo generó conmoción, sino también un giro inmediato en la forma de cobrar en mercados y ferias.

La incertidumbre sobre el efectivo impulsó el uso de pagos digitales; adultos mayores advierten dificultades para adaptarse a estas plataformas.

Comerciantes alteños aseguran que el temor a recibir billetes presuntamente observados tras el siniestro provocó una caída en las ventas y, sobre todo, una migración acelerada hacia medios de pago digitales. Durante el fin de semana, varios puestos comenzaron a aceptar exclusivamente pagos mediante códigos QR y transferencias bancarias.

“Es más seguro cobrar por QR, ahí no hay duda”, comentó un vendedor.

Otros señalaron que prefirieron rechazar billetes por desconfianza y priorizar pagos electrónicos para evitar pérdidas.

Si bien el Banco Central de Bolivia aclaró que los billetes transportados no tenían valor legal porque no habían sido monetizados, la información no llegó con la misma rapidez a todos los sectores. La desinformación alimentó el rechazo al efectivo, especialmente a billetes identificados como parte de la serie B.

El cambio, sin embargo, no fue sencillo para todos. Comerciantes de la tercera edad manifestaron dificultades para adaptarse al uso de plataformas digitales. Algunos indicaron que no cuentan con teléfonos inteligentes o conexión estable a internet, lo que los deja en desventaja frente a un comercio que avanza hacia la digitalización forzada.

“Nos preocupa no entender bien cómo funciona. Si algo falla, no sabemos a quién reclamar”, expresó una vendedora adulta mayor

Mientras tanto, el uso de QR se consolidó como la alternativa inmediata en medio de la incertidumbre. Lo que comenzó como una medida preventiva podría marcar un antes y un después en la dinámica comercial.

Medios de verificación

El BCB habilitó una plataforma en internet y una aplicación para el celular para que la población pueda verificar si su billete de Bs 10, 20 y 50 no han sido parte del siniestro aéreo a través de la dirección Web: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-n%C3%BAmero-de-serie

