Antes de la sesión de Asamblea de este viernes, el vicepresidente Edmand Lara pidió disculpas a los parlamentarios por declaraciones anteriores en las que admitió haberse excedido.

Desde la testera del hemiciclo, la autoridad manifestó: “Expresarles las disculpas que corresponden, porque creo que me excedí en las declaraciones que hice y generalicé. Y no merecen ser tratadas con la misma vara todos aquellos diputados y senadores que realmente le ponen el hombro a la patria”.

Antecedentes de las declaraciones

En el pasado, Lara lanzó duras críticas contra los asambleístas, a quienes llegó a tildar de delincuentes y acusó de negociar sus votos en el Legislativo.

En esta oportunidad, ofreció sus “más sinceras disculpas” a los diputados y senadores que —según señaló— cumplen su rol constitucional y defienden al pueblo.

“Dios los bendiga siempre y a seguir adelante, mucha fuerza”, agregó.

El gesto se dio antes de iniciar la sesión legislativa, en un intento de distender el clima político dentro del hemiciclo.

