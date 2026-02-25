Denuncian más de 30 vehículos oficiales dañados por presunta mala gasolina

El diputado Diego Bráñez (APB Súmate) denunció este miércoles que al menos 30 vehículos de la Asamblea Legislativa habrían resultado dañados presuntamente por la mala calidad del combustible, situación que representa un perjuicio económico para el Estado.

“No tenemos un dato exacto en realidad, lo único que nosotros sabemos es que son aproximadamente más de 30 vehículos que han sido dañados, presuntamente por la mala calidad del combustible”, sostuvo en conferencia de prensa.

Según explicó, los daños afectarían principalmente a inyectores, bujías y otros componentes mecánicos.

“Hemos podido evidenciar que en el parqueo hay una gran suma de vehículos que no están en funcionamiento, que están varados y en mantenimiento”, agregó.

Bráñez recordó que se conformó una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar no solo la calidad del combustible, sino también posibles irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la gestión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El legislador remarcó que el daño no solo afecta a particulares, sino también a instituciones públicas, lo que constituye un daño económico al Estado, porque quien paga la reparación es la institución pública.

El diputado pidió que las autoridades asuman responsabilidad y no atribuyan el problema a gestiones anteriores.

“Tienen que haber autoridades que sepan responder sobre cuál es el motivo por el cual han dejado ingresar este tipo de combustible y no tratar de señalar con el dedo a anteriores gestiones”, afirmó.

Bráñez indicó que se espera un informe oficial en las próximas horas o días para confirmar la cantidad exacta de vehículos afectados en la ALP y esclarecer las causas del presunto problema en la calidad del carburante.

