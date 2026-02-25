El municipio de Cochabamba confirmó un caso de sarampión en una niña menor de un año, diagnosticado el pasado 30 de enero en el centro de salud Albina Patiño. Tras la confirmación, se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia y control epidemiológico.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Aníbal Cruz, informó que se trata de un caso autóctono y que la menor no contaba con las vacunas correspondientes debido a su edad.

“Hemos tenido un caso de sarampión diagnosticado el 30 de enero; es una niña menor de un año que no contaba con las vacunas respectivas. El municipio activó de inmediato el control y el bloqueo de contactos para evitar el contagio”, señaló la autoridad.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Secretaría de Salud, ejecuta acciones coordinadas con el SEDES para cortar cualquier posible cadena de transmisión.

Alto nivel de contagio

Cruz recordó que Bolivia atravesó un prolongado periodo de silencio epidemiológico tras ser declarada libre de sarampión; sin embargo, un brote registrado en el oriente del país reactivó la vigilancia a nivel nacional.

“El contagio del sarampión es elevado: una persona infectada puede transmitir la enfermedad hasta a 18 más. Por eso es vital el aislamiento y el tratamiento oportuno”, explicó.

Asimismo, informó que se analizaron cuatro casos sospechosos adicionales, los cuales dieron resultado negativo.

Llamado urgente a la vacunación

La autoridad sanitaria enfatizó la importancia de cumplir con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

“Las dosis contra el sarampión están establecidas al año de edad, al año y medio y a los cinco años. Vacunarse es la mejor forma de prevenir enfermedades”, remarcó.

Actualmente, la menor recibe atención médica y evoluciona favorablemente. Desde la Secretaría de Salud aseguraron que, gracias al diagnóstico oportuno y la intervención inmediata, la paciente no presentará secuelas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para acudir a los centros de salud y mantener al día el esquema de vacunación infantil, como principal barrera frente a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

