La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, anunció que el Gobierno prepara un convenio con clínicas privadas para reforzar la atención a pacientes diagnosticados con chikungunya, ante el incremento de casos registrados principalmente en el oriente del país.

La autoridad llegó a la ciudad de Cochabamba para supervisar las acciones de prevención y control de enfermedades tropicales como el dengue, zika y chikungunya, donde expresó su preocupación por el comportamiento epidemiológico actual y la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Flores adelantó que el acuerdo será suscrito entre el Ministerio de Salud y Deportes y establecimientos privados, con el objetivo de garantizar atención oportuna a los pacientes, especialmente en las regiones más afectadas.

Actualmente, el departamento de Santa Cruz es el más golpeado por esta enfermedad. Según el Servicio Departamental de Salud, se reportan 3.811 casos confirmados de chikungunya, lo que ha encendido las alertas sanitarias y motivado el refuerzo de campañas de prevención y control.

Las autoridades sanitarias también intensificaron las tareas de fumigación, eliminación de criaderos de mosquitos y campañas de concientización, con el fin de frenar la propagación de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

