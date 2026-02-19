“Sin criaderos no hay mosquitos”: Santa Cruz supera los 3.000 casos de chikungunya y reporta 7 pacientes graves

Santa Cruz superó la barrera de los 3.000 casos de chikungunya y activó un despliegue intensivo de brigadas para la eliminación de criaderos y fumigación en distintos barrios de la capital cruceña. Solo en esta jornada se reportan 3.004 casos en el departamento, con 34 pacientes internados y siete en estado grave.

Las acciones se concentran en el barrio El Progreso, en la zona este de la capital cruceña, donde personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes), dependiente de la Gobernación, ejecuta tareas de destrucción de criaderos de mosquitos y fumigación domiciliaria.

“La parte fundamental para poder contener esta gran epidemia que estamos viviendo en Santa Cruz es la destrucción y eliminación de criaderos”, señaló Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes.

La autoridad insistió en que la clave para frenar la propagación del virus está en el trabajo conjunto con la población.

“Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay chikungunya. Por eso es importante. Todo nuestro equipo del Sedes de la Red de Salud Norte está trabajando intensamente para poder contener esta epidemia y que no se vuelvan a producir más casos graves ni fallecidos”, agregó.

Sobre la cifra de contagios, Hurtado precisó: “3.004 casos, hemos superado la barrera de los 3.000 casos en el departamento”.

El Sedes mantiene el despliegue operativo en la zona este de la capital cruceña y reiteró el llamado a la ciudadanía a eliminar recipientes con agua estancada en viviendas y patios, como medida fundamental para reducir la proliferación del mosquito transmisor y evitar el incremento de casos.

Mira la programación en Red Uno Play