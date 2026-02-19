En el marco del Congreso Empresarial 2026, el presidente Rodrigo Paz se refirió a la problemática de los bloqueos registrados en el país en los últimos años y aseguró que Cochabamba ha sido una de las regiones más afectadas por estas medidas de presión.

“No podemos volver al pasado donde la polarización le hizo tanto daño a Cochabamba y al país. Si hay alguien que ha sufrido 20, 30 o 35 años del ejercicio del bloqueo, ha sido Cochabamba”, manifestó.

El mandatario sostuvo que la región debe asumir un liderazgo en la construcción de consensos para dejar atrás esta práctica.

“Es Cochabamba la primera que hoy tiene que hacer un acuerdo entre todas sus instituciones para que el bloqueo no sea parte de su vida ni de su desarrollo”, afirmó.

Propuesta a candidatos subnacionales

Paz también planteó a los candidatos que participan en las próximas elecciones subnacionales la firma de un acuerdo nacional contra los bloqueos.

“Yo les propongo a los candidatos que hagan un gran acuerdo en contra del bloqueo en Bolivia y que sea Cochabamba la principal alianza de ese antibloqueo”, sostuvo.

El presidente indicó que en un “país razonable no debería existir una ley antibloqueo”, pero advirtió que la persistencia de estas medidas genera incertidumbre y afecta la llegada de inversiones.

Mensaje sobre inversiones y relaciones internacionales

En ese contexto, anunció próximas reuniones bilaterales con mandatarios extranjeros y puso como ejemplo su encuentro previsto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“¿Qué le voy a decir al presidente Lula? ¿Que no traiga sus recursos a Cochabamba porque hay sectores que quieren bloquear? ¿O que traiga sus inversiones porque aquí hay bolivianos que van a defender el desarrollo y construir junto a Brasil?”, cuestionó.

Finalmente, Paz reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero remarcó que no se puede permitir que las medidas de presión perjudiquen el crecimiento regional.

“Todo el mundo tiene derecho a protestar. Lo que no podemos permitir es que unos cuantos nos sigan bloqueando el derecho a desarrollarnos. Eso no puede continuar”, concluyó.

