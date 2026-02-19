TEMAS DE HOY:
Fiscalía reporta 51 hechos delictivos y siete fallecidos durante el Carnaval en Potosí

Un adolescente de 17 años fue aprehendido con fines investigativos mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Red Uno de Bolivia

19/02/2026 11:50

Foto: El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio.
Potosí

El Ministerio Público informó que durante el feriado de Carnaval se registraron 51 hechos delictivos en el departamento de Potosí, entre los cuales se reportaron siete personas fallecidas. Los casos fueron atendidos por las diferentes unidades especializadas de la Fiscalía.

“Todas las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y se desarrollan conforme a la ley, garantizando la protección de las víctimas y la identificación de los presuntos responsables”, afirmó el fiscal departamental, Gonzalo Aparicio.

Señaló que el trabajo institucional permitió intervenir de manera oportuna en situaciones vinculadas a hechos de violencia, accidentes de tránsito y otros delitos que atentaron contra la vida y la integridad de la población.

Entre los hechos considerados de mayor relevancia, la Unidad de Género tomó conocimiento de la muerte de una joven de 18 años en un alojamiento de la zona Lecherías, en la capital potosina.

De acuerdo con los datos preliminares, la joven fue encontrada sin vida en el baño del inmueble. En el lugar también se hallaron indicios que forman parte de la investigación en curso. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público realizaron el levantamiento legal del cuerpo y las actuaciones correspondientes.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido con fines investigativos mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades en este y los demás casos registrados durante el feriado, dentro del marco establecido por la normativa vigente.

