TEMAS DE HOY:
Feminicidio Hechos de violencia Caso Fondo Indígena

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fuego en fábrica de trapeadores activó operativo de emergencia en Vinto

Voluntarios de SAR Bolivia y efectivos de Bomberos de la Policía de Quillacollo trabajaron durante varias horas para controlar un incendio registrado en una fábrica de trapeadores en el municipio de Vinto.

Red Uno de Bolivia

19/02/2026 10:56

Fuego en planta de trapeadores alarma a vecinos de Vinto. Foto Red Uno.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Al promediar las tres de la madrugada, voluntarios de SAR Bolivia, junto a bomberos de la Policía de Quillacollo, se trasladaron hasta el municipio de Vinto tras reportarse un incendio al interior de una fábrica de trapeadores de goma.

El siniestro generó alarma entre los vecinos del sector, quienes observaron la intensa humareda y el despliegue de unidades de emergencia en la zona.

Los equipos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a inmuebles cercanos. Hasta el momento no se reportó información oficial sobre personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Se prevé que en horas de la mañana personal de Bomberos brinde un informe detallado sobre la magnitud de los daños y el origen del siniestro.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD