Fuego en fábrica de trapeadores activó operativo de emergencia en Vinto

Al promediar las tres de la madrugada, voluntarios de SAR Bolivia, junto a bomberos de la Policía de Quillacollo, se trasladaron hasta el municipio de Vinto tras reportarse un incendio al interior de una fábrica de trapeadores de goma.

El siniestro generó alarma entre los vecinos del sector, quienes observaron la intensa humareda y el despliegue de unidades de emergencia en la zona.

Los equipos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a inmuebles cercanos. Hasta el momento no se reportó información oficial sobre personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Se prevé que en horas de la mañana personal de Bomberos brinde un informe detallado sobre la magnitud de los daños y el origen del siniestro.

Mira la programación en Red Uno Play