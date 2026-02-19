Leonardo Egüez: “Cumplimos el primer objetivo” tras el triunfo de Nacional ante Botafogo

Nacional Potosí logró una victoria histórica en la Copa Libertadores tras imponerse 1-0 a Botafogo en el partido de ida de la segunda ronda, disputado en Potosí. El gol del triunfo fue convertido por Óscar Baldomar a los 47 minutos del encuentro.

Tras el partido, en entrevista con la Red Uno de Bolivia en El Mañanero, el director técnico Leonardo Egüez destacó el resultado, aunque reconoció que el equipo pudo ampliar la ventaja por el volumen de juego mostrado.

“La verdad creo que cumplimos con el primer objetivo que era ganar. Por ahí nos vamos con ese sabor a poco porque hicimos todo el desgaste, propusimos y fuimos todo lo que intentamos jugar todo el partido creo que las estadísticas con claras, bueno no se saca diferencia con estadísticas nomás sino que es con goles y tenemos esa tarea pendiente porque generamos 23 situaciones de gol y solo convertir una creo que nos deja ese detalle a seguir trabajando y de seguir corrigiendo”, expresó.

Egüez también remarcó la importancia del triunfo para el club y para el fútbol boliviano, al tratarse del primer triunfo de Nacional en la historia del torneo.

“Nos vamos felices y contentos porque primero hicimos historia dentro de la institución que es haber podido haber ganar el primer partido en Copa Libertadores en Nacional. Creo que fuimos unos dignos representantes del país el día de ayer sobre todo mostrando un buen juego y no hay que desmerecer Botafogo juega, Botafogo tiene jerarquía creo que ellos pusieron todo lo que tenían a su disposición no se guardaron nada porque bueno también viene un poco en una racha negativa en su campeonato local igual estaban presionados a venir a buscar la victoria”, afirmó.

De cara al partido de vuelta en Brasil, el entrenador señaló que Nacional deberá sostener la idea de juego, pero con inteligencia y orden para cuidar la ventaja.

“Para lograr pelear ese 1-0 que se consiguió en Potosí jugando en Brasil. Creo que el peor error que nosotros podemos cometer es ir a meternos tampoco vamos a ir a regalarnos a lo loco tenemos que hacer un partido inteligente un partido ordenado un partido con mucha comunicación hacer un equipo corto y tratar de tener la pelota y no darle la pelota al rival porque sabemos las característica y condiciones que tiene cuando juega en casa”, concluyó.

