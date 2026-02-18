Always Ready se convierte en el primer semifinalista del Torneo de Verano

Always Ready no dejó espacio para sorpresas y selló su clasificación a semifinales del Torneo Amistoso de Verano con una victoria contundente en la revancha disputada este miércoles en Villa Ingenio.

El cuadro de El Alto se impuso por 3-0, resultado que terminó de inclinar una llave que ya tenía encaminada desde el primer choque. Con ese marcador, la Banda Roja cerró la serie con una diferencia amplia y ratificó su superioridad a lo largo de los dos partidos.

En el desarrollo del encuentro, el dominio del local fue constante desde el arranque, aunque en el primer tiempo se topó con un rival ordenado que apostó por resistir y cerrarse cerca de su arco. En ese tramo, el arquero Saidt Mustafá tuvo una aparición determinante al detener un penal, evitando que el partido se abriera prematuramente.

La historia cambió tras el descanso. Jesús Maraude apareció en el área para marcar el primero y luego participó en la acción que derivó en el segundo tanto, que fue concretado por Fernando Nava.

Always Ready tuvo opciones para ampliar todavía más la diferencia, pero no logró convertir en otras aproximaciones claras. El tercer golpe llegó sobre el final, cuando Darío Torrico conectó de cabeza un centro de Carlos Rodríguez para poner el cierre definitivo.

Con el boleto asegurado, el conjunto alteño ahora espera rival: saldrá del cruce entre San Antonio y Aurora, duelo que definirá al próximo obstáculo en su camino por el título.

