¿Cansancio y dolor de cabeza tras el Carnaval? Así puedes recuperarte

El Carnaval en Bolivia es una época de fiesta, baile, música y convivencia que puede llevar a excesos de alcohol, pocas horas de sueño y alimentación irregular. Si después de estos días te has sentido cansado, con dolor de cabeza o malestar, aquí van formas saludables de recuperarte:

Hidratación

La deshidratación es una de las principales causas de malestar después de beber alcohol. El agua ayuda a tu cuerpo a procesar toxinas y a recuperar funciones normales.

Bebe agua regularmente durante el día.

Agrega bebidas con electrolitos o jugos naturales si es posible.

Comidas equilibradas y nutritivas

Después de noches largas o con consumo de alcohol, tu cuerpo necesita nutrientes para restablecer energía.

Consume desayunos con proteínas, carbohidratos complejos y frutas.

Evita comidas muy grasosas o fritas que pueden irritar tu estómago.

Sopa, frutas y verduras frescas te ayudarán a reponer vitaminas y minerales.

Descanso y sueño

Aunque hayas dormido mucho la noche anterior, la calidad del sueño puede haber sido mala.

Permite que tu cuerpo tenga descanso adicional; si puedes, duerme una siesta corta o acuéstate más temprano por la noche.

El descanso ayuda a que tu cerebro se recupere del cansancio y te sientas más alerta.

Evita remedios poco útiles o dañinos

No recurras a “sustancias milagro” o métodos sin evidencia, como tomar más alcohol para sentirte mejor, porque solo retrasa la recuperación.

El café puede aumentar la deshidratación y el malestar si ya estás deshidratado.

Cuidado con los medicamentos

Si tienes dolor de cabeza o malestar:

Evita medicamentos con paracetamol (acetaminofén) si aún tienes alcohol en el cuerpo, ya que puede sobrecargar el hígado.

Si necesitas un analgésico, ibuprofeno o aspirina pueden ser opciones, pero preferiblemente después de haber comido y si no tienes contraindicaciones.

Actividades suaves y autocuidado

Ejercicio ligero, como una caminata corta puede mejorar tu energía sin estresar demasiado tu cuerpo.

Un té de jengibre o menta puede ayudar si tienes estómago sensible.

Relájate, escucha música tranquila o haz estiramientos para reducir tensión.

Si planeas celebrar el Carnaval el próximo año

Alterna bebidas alcohólicas con agua.

Come antes de beber para reducir la absorción de alcohol.

Duerme suficiente entre jornadas largas de fiesta.

Estas prácticas ayudan a tu cuerpo a manejar mejor los días de celebración y a sentirte bien después.

