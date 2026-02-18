“Jugaba con su camioncito”: niño de 4 años muere arrastrado por un río en La Paz

La Paz amaneció con un sentimiento de consternación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de 4 años que fue arrastrado por un río mientras jugaba cerca de la orilla.

Según reportaron los bomberos de la brigada Versa, el menor estaba acompañado por su tía cuando, por un descuido, fue arrastrado por la corriente. El incidente ocurrió el domingo por la mañana, y el cuerpo del pequeño fue recuperado cinco kilómetros río abajo, alrededor de las 11:30 del lunes.

“El día de ayer, en horas de la mañana, recibimos la denuncia sobre un menor desaparecido, que había estado jugando en la orilla del río y fue arrastrado por la corriente. Lamentablemente, fue encontrado sin vida río abajo”, señaló el personal de Bomberos.

El niño estaba jugando con su camioncito, su único juguete en ese momento, que se convirtió en testigo silencioso de la tragedia. La familia y los vecinos expresan su profundo dolor ante esta pérdida.

Las autoridades y bomberos recomiendan a los padres mantener siempre supervisión constante sobre los niños, especialmente durante estas fechas festivas y en zonas cercanas a cuerpos de agua, donde unos minutos de descuido pueden resultar fatales.

“Este triste desenlace nos recuerda la importancia de cuidar a los menores en todo momento. Un momento de distracción puede ser irreversible”, concluyeron los bomberos.

