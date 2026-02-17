“Mi hijita apareció muerta, la mataron”: El Alto llora a Ivone y exige justicia

El dolor y la indignación se apoderan de la urbanización Franz Tamayo, en El Alto, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Ivone Maritza Guarachi, de 40 años, quien regresaba a su hogar luego de challar su puesto de venta de comida en la zona de 16 de Julio.

Según los primeros reportes, la mujer habría sido estrangulada con su propia manta, y se presume que el hecho podría haber ocurrido durante un intento de atraco en un minibús. La víctima deja dos hijos en la orfandad, mientras familiares y vecinos claman por justicia.

“Había ido a challar su puesto… si su esposo se había venido con el auto, lo había dejado a mi hijita. No sabemos nada, hasta ahora”, relató entre lágrimas la madre de Ivone.

El padre de la pareja de Ivone también expresó su dolor y exigió que las autoridades esclarezcan los hechos:

“Le han ahorcado con su manta… Solo quiero justicia para mi hijo. Que se haga justicia”, señaló.

Vecinos de la zona lamentan la falta de seguridad, especialmente durante la noche, y exigen una intervención inmediata de la policía para prevenir futuros hechos de violencia. “Nosotros pedimos justicia inmediatamente, porque estamos muy preocupados. La mujer ha fallecido, y la madre ha sido asesinada”, declaró uno de los residentes.

El cuerpo de Ivone fue velado por familiares y amigos y posteriormente trasladado a la comunidad de Sapahaqui, donde recibirá cristiana sepultura.

